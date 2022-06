La Casa Perfetta che Rende lo Stile Rustico più Moderno

La casa ha un aspetto che sembra incarnare perfettamente l'archetipo della casa, come ce l'abbiamo in mente, ma attualizzandolo. A dare un tocco di modernità, ad esempio, le finestre, con i vetri ad hoc per proteggere la privacy, o la finestra ad angolo, al piano superiore. Ottima l'idea di inserire un portico, è un modo per godersi più facilmente la vita all'aperto.