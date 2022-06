Come costruire un soppalco in casa

Lo spazio in casa nostra non ci basta più? Perché non prendiamo in considerazione l'idea di realizzare un soppalco? In questo modo potremo ricavare un ambiente in più da utilizzare come comodo angolo studio, piuttosto che come camera da letto, zona relax o anche semplicemente come guardaroba. E anche se non abbiamo la fortuna di disporre di soffitti alti (per i soppalchi abitabili solitamente la normativa richiede almeno 4,30 metri) con qualche piccolo accorgimento potremmo comunque realizzare una struttura mobile in legno. Scopriamo allora insieme in questo Libro delle Idee i passi per costruire un soppalco adatto alle nostre esigenze.