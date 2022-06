6 spunti per un ingresso moderno e spettacolare

Un modo interessante per creare un accesso moderno per la casa è quello di rendere quest'ultimo non visibile, o almeno, non troppo, così da creare un po 'di mistero e rifuggere i curiosi. Come hanno fatto i progettisti di Uta per casa Changwon: l'ingresso è completamente visibile dalla strada, ma per rendere il percorso ancor più intrigante, è stata posta una griglia come minima barriera. In questo modo, si può raggiungere maggiore protezione e un effetto alternativo piacevole.