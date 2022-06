Una casa vuota trova un arredamento unico

Ristrutturare casa e rinnovarne periodicamente il look e lo stile è indispensabile. Avere ambienti funzionali e comodi è importante, ma si tratta pur sempre del luogo in cui viviamo e trascorriamo gran parte del nostro tempo, dunque… anche l'occhio vuole la sua parte! Nel caso di questa residenza a Bahia, c'era davvero molto da fare. Gli architetti dello studio CARDOSO CHOUZA si sono trovati davanti ambienti freddi e spogli, in cui non c'era praticamente niente. In questo caso, più che di un restyling si è tratto quasi di un lavoro da zero. Andiamo a vedere com'è stato affrontato!