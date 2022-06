Rustica e moderna, la cucina perfetta

In questo Libro delle Idee vi presentiamo il progetto di Deulonder Arquitectura Domestica per una cucina capace di rileggere lo stile rustico in una chiave moderna, in cui estetica e funzionalità si fondono all'insegna di uno spazio equilibrato e piacevole da vivere. Il calore tipico della cucina rustica si fonde con la massima praticità grazie a un design attento, in cui le tonalità tenui esaltano una diffusione morbida e uniforme della luce. L'ambiente è luminoso e rilassante, perfetto per cucinare ma anche per condividere momenti conviviali con la famiglia e gli amici. Non ci resta che partire per la nostra visita. Seguiteci.