Una casa rustica con dettagli da infarto!

La finitura rustica è stupefacente! Può avere diverse forme ed essere di diversa qualità: in mattoni di ceramica, in pietra naturale, legno… La regola è semplice e il risultato ottenuto quando questi elementi si combinano, è ben fatto e intelligente, travolgente e meraviglioso. In questo angolino delicato, la bellezza dei fiori e dei materiali naturali ci portano a un vero e proprio chalet alpino. In in realtà è una casa incredibile, difficile da sintetizzare in un'unica parola!