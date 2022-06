Lo spazio si moltiplica, con i pannelli divisori

Sposa sia il design che la funzionalità questo pannello divisorio per il bagno proposto da CLAUDIO CRISCIONE DESIGN: una parete attrezzata realizzata in cartongesso e ancorata a soffitto, progettata non solo per separare la vasca da bagno dal resto della stanza, ma anche per offrire un'utile struttura a scaffali su cui appoggiare prodotti e accessori di uso quotidiano. Un'idea pratica e di grande impatto visivo, che potremmo realizzare anche in altri ambienti della nostra casa, come per esempio in cucina, per separare la zona cottura dall'area pranzo.