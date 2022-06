La tua casa in un batter d'occhio: 6 sorprendenti esempi di case prefabbricate

Le case prefabbricate sono quelle costruzioni in cui quasi per l'ottanta per cento i loro componenti sono prodotti e assemblati in una fabbrica, trasportati al cantiere e sistemati. A differenza di una casa tradizionale, la costruzione delle case prefabbricate richiede dunque molto meno tempo. Il processo di assemblaggio stesso richiede infatti solo pochi giorni, mentre la produzione dei singoli elementi di circa tre mesi. Le case prefabbricate sono fatte di materiali di alta qualità, i quali vengono sottoposti a stretti controlli in modo da garantirne durata e resistenza. Se non siete convinti di questo tipo di case, date uno sguardo alla seguente selezione dei sei esempi più interessanti che abbiamo trovato qui su homify.