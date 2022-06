Un magico loft milanese ristrutturato con 80.000€

Ci troviamo in un grande open space lungo 10 m, largo 5 m e alto 4,5 m, per una superficie totale di 70 mq. Nonostante le sue dimensioni, l’ambiente si presenta arioso e luminoso, e questo anche grazie alla presenza di un punto luce naturale in ogni area. L’atmosfera è estremamente particolare, e questo non è dovuto solo alla disposizione degli ambienti, ma anche grazie alla scelta dei materiali. Si tratta infatti di una selezione accurata di elementi in tema con lo stile dell’edificio, un palazzo signorile di inizio ‘900, che implica l’uso di cementine, di mosaici monocolore, di gessi, del rovere e di vetri opalini.