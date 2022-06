Trasformazione appartamento moderno a Livorno – da shabby a chic

Avete presente quelle case abbandonate, vecchie e decrepite, che non sono dei veri e propri ruderi ma quasi? Quelle vecchie abitazioni che fanno spavento, e che non farebbero venir gola proprio a nessuno. Bene, una di queste è la protagonista di questo libro delle idee! Oggi, infatti, scopriremo una trasformazione che ha dell’incredibile. Un prima e dopo che non vi farà credere ai vostri stessi occhi, una rinascita da 10 e lode che vi darà numerosi spunti per ristrutturare casa!