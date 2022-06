Una casina di 86 mq che ti ruberà il cuore!

Preparatevi ad affrontare un tour in una casa molto speciale. A prima vista, ci si sente come se fossimo in un tipico villaggio circondato dalla foresta vergine, quando in realtà ci troviamo in un comune di Minas Gerais, Brasile. Il design di questa casa prende spunto dalle capanne primitive, in un contesto paesaggistico fatto di montagne, con la relativa natura circostante. I professionisti incaricati del progetto hanno puntato su un design organico che faccia riferimento al luogo in cui si colloca l'abitazione, lo sviluppo su due piani per fare in modo che la casa abbia un affaccio sul bellissimo lago. Oltre a ciò, la casa presenta materiali tecnologici nella sua struttura, come tubi di metallo e metallo termine pannelli acustici. Questa casa è stata progettata con coraggio e, allo stesso tempo, con un occhio di riguardo nei confronti della tutela ambientale, ma anche il design e il suo rapporto con il contesto. Vi consigliamo, quindi, di godere di questo tour e lasciarvi ispirare da un progetto che ha saputo stupirci. Per saperne di più, basta proseguire!