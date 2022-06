9 splendidi modelli di porte scorrevoli per tutte le stanze

La porta, come apertura attraverso la quale è possibile accedere all'interno di uno spazio, è sempre più percepita come elemento indipendente, ma non avulso dal contesto, tuttavia con una propria anima progettuale e stilistica. Le porte possiedono cerniere tradizionalmente chiamate in questo modo per permettere la rotazione della pala attorno all'asse, struttura che garantisce così all'anta il movimento e la sua piegatura.

Oggi sono sempre più in voga, complici gli spazi più ristretti, porte che non invadono l'area di circolazione delle stanze e che quindi scorrono su se stesse rendendo la zona limitrofa decisamente più praticabile.

Vediamo allora 9 varianti interessanti e versatili adatte a tutte le stanze della casa.