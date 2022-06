15 scale in stile classico da capogiro!

Lineari o a chiocciola, in marmo o legno, con ringhiera in ferro battuto e decorato o semplice e scultorea. le scale in stile classico recuperano i fasti di un tempo impreziosendo anche le case più contemporanee, legate alla tradizione. Il calore della superficie lignea riscalda lo spazio, mentre l'eleganza della pietra lo rende sofisticato e impeccabile. Di tutte le forme e le fattezze, le prossime 15 scale vi faranno trasognare, lasciando ispirazione e spunti per riproporle nelle proprie abitazioni.