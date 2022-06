homify 360°: una casa ecologica a Barcellona, tra recupero e innovazione

Lo studio, un atelier d'arte, è stato pianificato come un vero e proprio giardino d'inverno che dà sul magnifico cortile esterno, il cui impianto di irrigazione è alimentato anche grazie al raccoglimento dell'acqua piovana. Questa casa, seconda residenza della committenza, è stata infatti pensata come un rifugio dallo stress, dove niente è superfluo e tutti gli spazi sono sfruttati al massimo. Tutte le attività di manutenzione sono automatizzate, in modo che ogni volta che i proprietari vi fanno ritorno, la casa sia in perfette condizioni.