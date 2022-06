Cosa fare prima di lasciare casa per le vacanze: 7 consigli

Prima di partire per le vacanze non dimentichiamo di mantenere l'igiene in cucina. In particolare, facciamo attenzione a:

- Frigorifero. Facciamo in modo di consumare tutti i cibi in scadenza e le confezioni già aperte, per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. e nella dispensa. Approfittiamo anche delle ferie per sbrinare il freezer. Una volta che il frigorifero sarà svuotato, potremo pulirlo con un panno imbevuto di aceto o bicarbonato, staccare la spina e lasciarlo aperto fino al nostro ritorno.

- Dispensa. Facciamo attenzione anche ai prodotti meno deperibili e sigilliamo le confezioni, per prevenire la crescita di piccoli insetti o una vera invasione di formiche.

- Pavimento, pareti e piano di lavoro. Laviamo, disinfettiamo e asciughiamo con cura le diverse superfici, per evitare che rimangano briciole e macchie di unto, particolarmente apprezzate da formiche e insetti.