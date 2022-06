L'arte del decorare

I dettagli sono importanti, non è la prima volta che lo scriviamo e non sarà neppure l'ultima. La cura dell'oggetto più piccolo, dell'aspetto all'apparenza meno rilevante, trasmette il livello di attenzione, il grado d'impegno e precisione di chi ha operato, toccato, pensato, ed ideato la casa. La decorazione d'interni accompagna, invita e delle volte si rende protagonista dell'abitazione per quel tocco unico che può dare. Qualsiasi arredo può trovare l'altra metà della mela in un disegno. Decoratori d'interni o artisti? La differenza è davvero sottile, forse non ne esiste alcuna.