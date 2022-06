Come ristrutturare la cucina: 4 esempi da annotare

La cucina: finalmente siamo arrivati al punto in cui abbiamo deciso di spendere i nostri sudati risparmi per ristrutturare questa area della casa tanto importante, dandole un nuovo look, ma come la vogliamo davvero? Ci sono così tante varietà sul mercato che è davvero difficile optare per una in particolare! Così non sappiamo deciderci: vogliamo una cucina minimalista o ne preferiamo una più tradizionale? Vogliamo integrarvi la sala da pranzo o preferiamo fare posto a una grande isola come nelle cucine più moderne ? Con così tanti dubbi molti sono spesso sopraffatti a rinviare la ristrutturazione per il futuro, complice anche la paura del disordine e del caos coinvolti solitamente in tutte le operazioni che concernono ogni ristrutturazione che si rispetti. Oggi però noi di homify vogliamo incoraggiare tutti coloro che desiderano un nuovo, moderno e diverso spazio per la loro cucina e abbiamo deciso perciò di mostrarvi quattro esempi dei nostri migliori esperti della penisola iberica. Pronti per essere ispirati da questi progetti e prendere nota?