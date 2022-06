Scaffali e mensole ad angolo: nuovi arredi di design

Lasciamo la scuola europea per un attimo, per vedere questo progetto del Design Lab di Richard Clarkson, con sede a New York. Questo scaffale mostra tutta la sua essenza di leggerezza: dove normalmente ci sono strutture pesanti e giunzioni massicce troviamo una linea molto semplice, costituita da due tubi di ottone che supportano quattro ripiani in legno naturale. L’oggetto è ad incastro, rendendo così non necessarie colle o viti particolari per il montaggio; e una volta installato non possiamo restare indifferenti rispetto la linea minimalista di questo design.