8 modi creativi per arredare la vostra sala da pranzo

Questa piccola sala da pranzo è pensata per una piccola casa. La panca dalle linee pulite si fonde con le pareti bianche e da senso ad ogni centimetro di spazio. Le sedie a destra non hanno braccioli così da poter essere nascoste sotto al tavolo e far guadagnare spazio prezioso. Infine, non dimentichiamo le luci dal soffitto! Si tratta di un must assoluto in ogni sala da pranzo che si rispetti.