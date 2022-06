9 fantastiche idee per le tue tende parasole

In questa immagine la casa ha un portico con pilastri in cemento su cui appoggia una copertura in tegole molto alta e con poca pendenza, protetta sul lato destro dall'involucro della casa.

Per avere una protezione ulteriore dal sole, sono state installate tre tenda a due bracci estensibili, ciascuna in corrispondenza dei pilastri, che consentono di aumentare l’inclinazione del piano e proteggere dal sole per più ore al giorno. In questo caso il colore scelto richiama quello delle murature esterne della casa.