10 Idee Bellissime con la Pietra per il Tuo Bagno

Quando si sceglie come progettare un bagno ci sono molti elementi da considerare: la distribuzione, il numero di sanitari – on o senza bidet? Vasca da bagno o doccia? – i colori, la pavimentazione e… i materiali! Forse il bagno è una delle zone della casa in cui dobbiamo essere più attenti, perché le condizioni in questa stanza sono uniche: l'umidità è continua e non sempre possiamo utilizzare materiali che usiamo in altri luoghi della casa.

La nostra proposta di oggi vi presenta la pietra: naturale, resistente, isolante, reagisce bene all'umidità e ha uno stile e un'eleganza con cui è difficile competere. È anche un materiale abbastanza costoso, quindi è meglio non sbagliare nella scelta. Perché ciò non accada vi presentiamo dieci bagni caratterizzati dalla presenza costante di rivestimento in pietra. Una buona guida da cui prendere spunto per la futura ristrutturazione del vostro bagno.