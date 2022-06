8 miti della decorazione da sfatare

Più per pigrizia che per reale conoscenza, molte persone desistono dal contattare un decoratore professionista, per poi rimpiangere i risultati. Si pensa spesso che un decoratore sia costoso, quando invece non se ne è mai contattato uno nemmeno per un preventivo. Molti professionisti hanno prezzi accessibili, in particolare i giovani all’inizio della loro carriera e sanno affrontare il mercato con un enorme bagaglio di idee innovative e coraggiose. Se si dispone di un budget limitato, potrebbe non essere necessario affidargli la decorazione di tutta la casa, ma si può iniziare con un ambiente, e poi, se soddisfatti dei risultati, valutare nuove opzioni per il futuro.