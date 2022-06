7 soppalchi da favola che non puoi perdere!

Molte abitazioni d'epoca sono caratterizzate da nicchie e aperture nel muro, talvolta posizionate anche ad altezze non facilmente raggiungibili: perché non approfittarne per creare un mezzanino – o forse potremmo anche definirlo balconcino – da utilizzare come angolo relax, o perché no, come piccolo studio, come vediamo in questa affascinante proposta in metallo, perfetta in abbinamento a diversi stili di arredo?