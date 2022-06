7 idee perfette per l'ingresso di casa!

Uno degli elementi che ci faranno identificare più facilmente la zona di ingresso è la vegetazione. Utilizzando le piante come elemento per delimitare la lobby o il corridoio dalla parte centrale del soggiorno, è senza dubbio un'idea molto quotata, soprattutto nelle aree in cui vi sono tutte le condizioni più appropriate per la loro conservazione, dall'illuminazione naturale al clima giusto. La combinazione con altri elementi della hall, come quadri, appendiabiti o arredamento, può aiutare a creare uno spazio accogliente tramite cui introdurre gli ospiti.