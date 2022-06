I migliori sgabelli in legno per sala e cucina

Per la sala da pranzo, per la cucina o per un piccolo angolo wine-bar allestito nel living, gli sgabelli in legno rappresentato un must-have pratico e immancabile, in qualsiasi variante si presenti. Verniciati o lasciati al naturale, con venature in rilievo o livellati, alti o bassi, si aggiudicano infatti il podio come elementi funzionali e di design. Da sfoggiare attorno all'isola, al tavolo principale, o come plus di un'are a sè stante dell'ambiente, non potete di certo lasciarvi sfuggire i migliori modelli di sgabelli in legno, visti nelle progettazioni più interessanti, italiane e non. Seppur ideali negli spazi in stile country e rustico, sovvertendo le regole del canonico, possiamo prendere spunto e inserirne alcuni anche in case più moderne, per creare un audace contrasto, visivamente piacevole e dal concept particolare.

Andiamo allora alla scoperta degli sgabelli in legno più adatti e fantasiosi, adatti ai contesti stilistici più disparati, dal classico ed evergreen, all'inusuale ed estroso.