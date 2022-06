Plafoniere da esterno per illuminare con stile

Che l'illuminazione ben posizionata sia un'affascinante arma di seduzione sia negli ambienti interni che in quelli esterni si sapeva, tuttavia fare i conti con i diversi tipi di lampade, faretti e punti luce relazionati ai vari ambienti da illuminare non è sempre così immediato. Se lanterne e faretti contribuiscono infatti a creare atmosfera, le plafoniere da esterno costituiscono una comoda e utile alternativa altrettanto suggestiva, per godere di un buon risultato estetico avvalendosi delle praticità insite nella plafoniera da esterno stessa. Per delineare i perimetri dei muri, creare percorsi luminosi in giardino, circoscrivere aree esterne o illuminare angoli di verande o tettoie affacciate sul cortile, le plafoniere andranno perciò scelte con cura, sia per materiale che le compone, che per genere di luce veicolata. A led o neon, con paralume in plastica o con gabbia in policarbonato, le svariate combinazioni possibili, le plafoniere da esterno aiuteranno a rendere appealing ogni ambiente.