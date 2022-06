12 Terrazzi Moderni che ti Faranno Innamorare

Ci sono molti motivi per cui il terrazzo può considerarsi una vera e propria gioia per gli amanti della casa. Questo luogo può essere un’opportunità per godersi il bellissimo spettacolo di un paesaggio mozzafiato –urbano o naturale – sotto luci e condizioni ogni volta diverse, sorprendenti; può essere il luogo fresco in cui, la sera, cenare in compagnia o più semplicemente bere un cocktail illuminati dalla calda e tremante luce di una fiaccola o di qualche candela da esterni; sul vostro terrazzo potete coltivare passioni e, se avete il pollice verde, essere ricompensati dagli splendidi frutti, fiori e textures del vostro lavoro… insomma ce n’è per tutti, diamo un occhiata a questi dodici interessanti esempi per scoprire come alcuni talentuosi professionisti hanno affrontato questo affascinante tema.