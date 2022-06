Iniziare col piede giusto… su uno scendiletto di tendenza

Lo stile scandinavo anche in camera da letto implica arredi dai colori impalpabili, rivestimenti a parete come pitture chiare o leggere come in questo caso, ancora meglio se accostate a effetti brick contemporanei e parquet chiari, e ancora tende e tappeti dal gusto minimal-chic. Lo scendiletto riprende in questo caso le nuance utilizzate per l'interior di questa camera e diviene elemento funzionale di fondamentale importanza per bilanciare i volumi nonchè per… ammorbidire la giornata.