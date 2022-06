La matematica delle piastrelle

I pavimenti sono per occhi e piedi, le piastrelle da muro sono per occhi e mani. La scelta dei colori, delle trame e dei disegni della pavimentazione è basilare per l'idea di casa che andremo a sviluppare. Anche scegliere di rivestire il muro con piastrelle richiede molta cura, una soluzione sicuramente da tenere in conto per conferire un carattere ancora più deciso e ricercato alle nostre stanze.

Per il rivestimento delle pareti si hanno numerose opzioni, sia per i materiali sia per questioni estetiche e finiture. In questo articolo vedremo una soluzione pregevole con un made in Italy dalla forte identità e un espediente molto più pratico per abbellire la parete. Il nostro filo conduttore sarà la geometria fatta dell'esattezza di soli esagoni.