Le Tettoie per Auto: Funzionali ed Ecologiche

Le tettoie per auto in kit sono semplicissime e sono molto facili da montare anche da soli. Questa nella foto è un comoda tettoia in metallo. Ha un linea pulita, senza tanti fronzoli. Ha un struttura in acciaio zincato e il foglio di copertura può essere scelto in diversi materiali. Si può utilizzare non solo come rimessa auto, ma anche come ricovero per gli attrezzi in campagna e ovunque vi occorra mettere al riparo degli strumenti. Esiste anche con i lati chiusi, si crea così un vero garage per l'autovettura. Questa soluzione è adatta anche a chi non vuole spendere troppo, perché è molto più economica di una tettoia in alluminio.