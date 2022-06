Una casa con uno stile classico ma fresco che non ti aspetti

Oggi faremo un viaggio in Portogallo e più precisamente in Algarve, alla scoperta di Quinta do Lago, un'esclusiva area turistica e residenziale dove sorge questa lussuosa dimora. Si tratta di un progetto realizzato dallo studio SIMPLE TASTE INTERIORS di Albufeira, specializzato nella creazione di soluzioni di grande charme, in cui non mancano confort e raffinatezza. Scorriamo insieme le immagini e lasciamoci conquistare dall'eleganza di questi spazi arredati in stile classico, perfetti per offrire una vacanza esclusiva all'insegna del più totale relax.