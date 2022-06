La casa perfetta per quando andate in pensione

Lontana dal rumore della città, tra gli alberi e la tranquillità della campagna: ecco la casa perfetta per quando andrete in pensione. Siamo in Brasile, lungo il famoso lago di Bonfim, dove la vita scorre via a un ritmo dolce. Si tratta di un progetto dell'architetto Renato Telles, esperto nella creazione di oasi di riposo e nel trasformare i sogni dei suoi clienti in realtà.

Si tratta di una abitazione vicina a un lago che si estende su una superficie di nove chilometri quadrati, una riserva naturale nel paese. Era una vecchia casa colonica che è stata rinnovata e ampliata, dal momento che l'obiettivo dei proprietari è stato quello di aumentare lo spazio per vivere al meglio il periodo delle vacanze, o la vecchiaia una volta in pensione, in compagnia dei propri cari. Pronti a curiosare ovunque?