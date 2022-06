7 cucine in legno: dallo stile classico a quello moderno

Le cucine in legno offrono due vantaggi molto importanti nella decorazione d'interni: armonia e uniformità. Il legno è infatti un materiale perfetto per la progettazione delle cucine integrate. E in effetti, essendo così versatile, è probabilmente il più utilizzato. Sicuramente questo è dovuto anche al risultato estetico che offre, ma anche ad altri vantaggi. Anzitutto è un materiale che non perde il suo stile con il passare del tempo: il suo design resta sempre di tendenza. Inoltre, il legno si inserisce molto bene in ogni contesto d'arredamento, da quello classico a quello moderno, passando per l'industrial e il provenzale. Anche perché esiste una grande varietà di tipi di legno, di texture e colori diversi che offrono una vasta gamma di possibilità di design e arredamento.