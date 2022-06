Una grande ristrutturazione per uno spazio piccolo piccolo

C’è chi dice che in pochi metri quadrati è impossibile dare luogo a una vera casa. Spazi insufficienti e poca funzionalità, sono infatti le peggiori paure che si teme di dover affrontare in questi casi… per fortuna però c’è anche chi invece, con bravura e intelligenza, ci dimostra l’esatto contrario!

Qui ad homify spesso vi abbiamo presentato casi in cui in ambienti piccolissimi si è riuscito a ricreare un ambiente vivibile, ma il progetto che stiamo per scoprire oggi è davvero unico nel suo genere… vediamo perché!