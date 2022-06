Come ottenere lo stile industrial in casa tua

Uno stile, quello industriale, che prende origine dalla pratica di riadattare e riutilizzare a scopi abitativi strutture come quelle dei capannoni delle fabbriche pensate originariamente come spazi per la produzione industriale, pratica iniziata in città come New York e poi diffusasi nelle grandi metropoli di tutto il mondo. Lo stile che da questa pratica ha preso origine privilegia quindi spazi ampi e soffitti alti e la messa in evidenza delle strutture portanti, di tubature e travi in cemento, come stilemi decorativi principali. A distanza di tempo, l'estetica dello stile industriale si è affermata come uno degli stili tipici della modernità, capace di adattarsi a ogni tipo di spazio, da quelli più vasti a quelli meno ampi di realtà propriamente domestiche. In questo Libro delle Idee vedremo insieme alcune delle caratteristiche salienti dello stile industriale e delle sue applicazioni alla casa contemporanea.