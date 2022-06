8 idee ad effetto per realizzare un pratico angolo barbecue

Anche se fino ad ora abbiamo utilizzato il cortile sul retro come zona di servizio dedicata principalmente al bucato, questo non significa che non potremo inserirvi un comodo angolo barbecue. L'importante sarà riuscire a integrare le due funzioni con mobili e strutture ad hoc. In questa suggestiva proposta, per esempio, nella zona lavanderia è stato ricavato un pratico forno in muratura, trasformando così lo spazio in sala pranzo esterna e area per il tempo libero, anche grazie a un arredamento moderno ed essenziale, perfetto per integrare lavabo e lavatrice.