7 Cucine Rustiche che Solo Se Hai Più di 40 Anni Potrai Apprezzare

Se è vero che lo stile della casa non dovrà essere sempre lo stesso, e anche vero che tendiamo a scegliere quelle configurazioni, forme e stili che più si adattano alla nostra personalità. Ma non per questo dovremo negarci la possibilità di sperimentare delle novità. Cambiare può aiutarci a creare un ambiente più confortevole, o che meglio si adatti alle nuove stagioni. In questo Libro delle Idee vedremo in particolare come sia possibile far risaltare le caratteristiche rustiche della cucina. Se sì ha il coraggio di rischiare, tutto diventa possibile nella progettazione della cucina. Vediamo insieme come.