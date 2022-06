Una casa con un open space da invidia

Nelle aree esterne, è indispensabile avere un angolo dove poter stare insieme e perché no, mangiare qualcosa; infatti, nello spazio su cui si affaccia la casa, l'area per il barbecue è ben definita. Con una tettoia in acciaio, questo spazio offre un luogo dove sostare al fresco nelle calde giornate di sole. Si nota, inoltre, un'apertura quadrata che risponde alla sala principale e rompe il volume della casa. Con un linguaggio moderno, il portico tende a coprire gli elementi industriali per accentuare, invece, dettagli come la canna fumaria del camino.