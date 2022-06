Da giardino vuoto a splendido salotto esterno

Cosa succede quando una famiglia affida a dei professionisti l'onere di dover ridisegnare completamente giardino? Lo scoprirete oggi, con questo interessante libro delle idee che si concentra totalmente sullo spazio esterno per eccellenza: il giardino. In tal caso, non stiamo parlando di uno spazio ridotto male, anzi, il desiderio era quello di crearne uno più grande, che potesse essere sfruttato come un ambiente sociale. Di conseguenza, è stato deciso di rimuovere il prato e sostituirlo con pavimento in legno di alta qualità, che conferisce un aspetto caldo, moderno ed elegante. Ha anche una più facile manutenzione e durata nel tempo. Speriamo che questa trasformazione vi ispiri!