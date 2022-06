10 giardini moderni da cui farti ispirare

In questo caso, siamo di fronte a una soluzione pratica e moderna. Pietra e legno si fondono insieme per creare un tandem perfetto con un tocco a metà strada tra rustico e scandinavo. Come abbiamo detto prima non sono necessarie vaste superfici di piante o tappeti erbosi – reali o artificiali – per godere di un fascino giardino. Quando lo spazio non permette grandi eccessi, è importante avere priorità chiara, e in questo caso si è deciso di optare per un design che permettesse un uso più funzionale che bucolico.