Bar e albergo: il weekend perfetto

Il weekend è appena finito, ma la nostra voglia di conoscere ed esplorare non si è ancora placata. Per questa ragione, oggi, vi mostreremo un albergo, un bar e un concept che ci propongono indirettamente 3 tipi di giornate completamente diverse, forse difficili da conciliare in una sola settimana, ma questo starà a voi.

Vivere in maniera piacevole il nostro tempo libero è quasi un bisogno primario. Con gli amici di sempre, con persone appena conosciute, oppure con la nostra dolce metà, l’importante è poter staccare la spina e uscire fuori casa per rompere la routine. Se i primi giorni della settimana ci servono per recuperare il ritmo lavorativo, la seconda parte può essere sicuramente essere più attiva. Abbiamo così pensato di dedicare questo articolo al weekend perfetto, partendo dal giovedì sera, fino ad arrivare alla tanta desiderata domenica. I nostri esperti vi mostreranno dei locali fantastici che uniscono un design e un arredamento ricercato, al fine di creare la migliore atmosfera possibile.