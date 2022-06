Una Casa Familiare compatta in 70 mq

Questa casa è un perfetto esempio di ottimizzazione degli spazi e delle risorse. Gli architetti hanno progettato tutto per ottenere il massimo con il maggior risparmio possibile. La residenza si trova in Russia, in una zona in cui d'inverno si raggiungono i 20° sotto lo zero, quindi l'aspetto climatico era di fondamentale importanza. Vediamo come gli architetti si sono confrontati con questo lavoro.