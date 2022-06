Come ottenere molta più luce in una casa buia

Se abitiamo in una casa indipendente potremmo prendere in considerazione l'idea di trasformare il balconcino o il patio in veranda, dopo aver ovviamente richiesto in Comune le autorizzazioni necessarie. In questo modo, oltre a aumentare lo spazio a nostra disposizione, potremo beneficiare di una nuova, ampia, parete vetrata, come possiamo ammirare in questa suggestiva proposta: un romantico bow-window, da utilizzare per esempio come piccolo salotto. Se abitiamo invece in un condominio, dovremo prima ottenere l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.