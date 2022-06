Una villa a Brescia che ti farà perdere la testa

Gli interni sono ancora più interessanti dell’esterno. Lo spazio è in parte aperto anche al piano superiore, così da creare spazi ampi e ariosi. Il color tortora delle pareti ben si adatta a questo ambiente sobrio e allo stesso tempo sofisticato, impreziosito dal laminato effetto legno che riveste il pavimento. In uno spazio tanto ampio e ben organizzato non poteva mancare un elemento d’arredo così d’impatto come il Cloud, il divano componibile disegnato da Francesco Rota per Lema, che diventa contemporaneamente angolo conversazione, angolo TV e area relax.