Le incredibili ristrutturazioni di 5 cucine disastrose

Oggi vedremo come sono state trasformate 5 cucine, che inizialmente erano veri casi disperati, o perché la distribuzione lasciava a desiderare e non c'era grande funzionalità, o per l'uso del colore e dei materiali non proprio ponderato o infine perché semplicemente non veniva fatta alcuna manutenzione da troppo tempo e quindi c'era trasandatezza e degrado. Qui troverete ottimi spunti per riprogettare la vostra cucina.