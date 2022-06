I mille usi dei fari a LED

In questo libro delle idee ci occuperemo di fari a LED. La tecnologia LED trova in essi mille declinazioni, dimostrandosi un volta di più malleabile e utilizzabile in maniere molteplici. Inseriti in contesti differenti della casa, dal soggiorno alla camera da letto, e usati in combinazione con sistemi, strutture e materiali differenti, i fari a LED rappresentano una soluzione ideale per ottenere non solo una illuminazione ottimale degli ambienti, ma anche capace di diventare elemento essenziale dell'arredamento. Protagonisti nelle scelte di un design degli interni intelligente e creativo, i fari a LED contribuiscono a caratterizzare l'atmosfera della casa con una luce che può essere specificamente orientata e diretta, ma anche calda e intima.