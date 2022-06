Generi diversi per uno stile unico

L'Arch. Rachele Biancalani ci porta in un'abitazione dal sapore intenso e ricco di diverse spezie. Lo studio ha realizzato anche l'arredamento, disegnato appositamente per questo progetto. Il soggiorno ha un'aria industrial . La parete attrezza si compone di sportelli scorrevoli che sembrano enormi fogli pinzati per un'asciugatura. La lampada, dal lungo collo orientabile, permette di lavorare o semplicemente di godere della stanza, magari immersi in una buona lettura.