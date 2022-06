Un percorso di luce per i 25 anni della caduta del muro di Berlino

© Kulturprojekte Berlin_WHITEvoid / Christopher Bauder, Photo: Daniel Büche

Dal 7 al 9 novembre, per un periodo che durerà per due giorni e due notti, una risposta creativa al 25° anniversario della caduta del muro trasformerà completamente il paesaggio urbano della città di Berlino: migliaia di palloncini bianchi luminosi saranno installati nel cuore della città, nei luoghi in cui originariamente si trovava la frontiera di muratura, creando un intervento artistico di oltre 15 chilometri di lunghezza! Quest'ultimo è stato progettato dai fratelli Christopher e Marc Bauden e dal team creativo della Whitevoid baudenfilm, sostenuto dal Kulturprojekte Berlin. Il progetto è quindi inteso come una ricostruzione poetica e temporanea della frontiera originale, per ricordare così la brutalità degli anni del Muro.

Le centinaia di migliaia di visitatori previsti potranno rivivere in un'atmosfera magica questo momento cruciale della storia tedesca e internazionale. Il progetto è anche un omaggio al coraggio del popolo della Germania orientale che si ribellò contro la dittatura del tempo, in quello che molti descrivono come una delle più grandi manifestazioni pacifiche nella storia del genere umano.