12 Piccoli Giardini per la Casa Semplici da Creare

In questo Libro delle Idee homify vi propone molteplici soluzioni economiche e semplici da applicare per dare vita al giardino che sognate. Chi, infatti, non desidera uno spazio esterno, per piccolo che sia, dove disporre le piante e i fiori preferiti? Un giardino può diventare infatti il complemento essenziale per definire gli esterni della casa, spazi indispensabili per arricchire la facciata o un piccolo cortile. Naturalmente, più difficile è la sfida, maggiore dovrà essere la creatività. Nel caso di giardini di piccole dimensioni, quindi, bisognerà prestare particolare attenzione alle decorazioni. La nota positiva è che, a differenza che in giardini molto ampi, quelli piccoli richiedono meno elementi e quindi meno tempo da dedicare alla loro cura. Non resta che mettersi al lavoro allora, seguendo le ispirazioni fornite dal lavoro degli architetti del paesaggio rappresentate in questi 12 piccoli giardini. Partiamo!