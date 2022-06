47 Idee Fai Da Te con i Pallet

I mobili con i pallet rappresentano una delle novità più rilevanti degli ultimi anni nel panorama dell'arredamento per la casa. Come abbiamo visto, le idee con i pallet sono praticamente infinite e ormai abbracciano tutta la casa per intero. Dai pallet in giardino, siamo passati a vere e proprie creazioni pensate per gli interni della casa.

La tendenza dei mobili con i bancali è emersa come evoluzione delle pratiche di riciclo e riuso, trasformandosi nel tempo in una tipologia di produzione consolidata, uscita dai circoli del solo fai da te e affermandosi come soluzione apprezzata per stile e funzionalità.

Nel progettare gli interni di una casa o gli esterni, dal giardino al balcone o al terrazzo, i mobili con pallet rappresentano un’alternativa per architetti e interior designer stilisticamente informale, agile e economica rispetto ai mobili tradizionali.

La versatilità dei pallet ha consentito di spingere sul pedale della creatività, aprendo a mobili con pallet sempre più interessanti e sofisticati.